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Кіберспортсмен s1mple отримав дискваліфікацію за співпрацю з росіянами

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Кіберспортсмен s1mple отримав дискваліфікацію за співпрацю з росіянами
Олександр s1mple Костилєв грає пліч-о-пліч із росіянином
фото: BLAST

Легендарний українець не відмовився від спільних виступів із представниками країни-агресорки

Федерація кіберспорту України наклала бан на Олександра s1mple Костилєва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Снайпер із Counter-Strike 2 отримав покарання за участь в офіційних поєдинках в одній команді з росіянами. s1mple з 2025 року виступає за організацію BC.Game. Одним із його напарників став російський кіберспортсмен electroNic.

Бан Костилєва діятиме до 30 червня 2027 року. Він не зможе брати участь в організованих Федерацією кіберспорту України турнірах. Також без s1mple відбуватимуться змагання, де федерація чи її члени будуть партнерами чи надаватимуть підтримку.

Водночас на більшість міжнародних турнірів дискваліфікація не вплине. Костилєв продовжить виступи в усіх значних змаганнях, зокрема «мажорах».

До слова, раніше Navi виграли турнір у США з призовим фондом 1 млн доларів. У фінальному протистоянні «Народжені перемагати» здолали GamerLegion (3:0). Українська команда перемогла на мапах Mirage, Anubis та Nuke.

Нагадаємо, українська організація Monte здобула перемогу на CCT Global Finals 2026. У фіналі турніру з CS2 вони здолали Heroic. Успіху вони досягли у форматі best of 5.

Теги: кіберспорт

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