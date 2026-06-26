Уругвай – Іспанія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Фаворити квартету H турніру розіграють перше місце

Сьогодні, 26 червня 2026 року, національна команда Уругваю на арені «Естадіо Акрон» в передмісті мексиканської Гвадалахари зустрінеться зі збірною Іспанії у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Уругвай – Іспанія

Лідером симпатій на 13:25 26 червня стала «Фурія Роха», впевнені букмекери GGBET. На потенційний успіх уругвайців закладено коефіцієнт 6,99. Тим часом імовірну звитягу Іспанії оцінено кефом 1,34. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 4,47. На несподівану перемогу збірної Уругваю (1:0) запропоновано коефіцієнт 9,34. Зате на тотал більше 3,5 закладено бал 3,53.

Передматчевий стан команд

Уругвай підхопив нічийний синдром на Мундіалі. Підопічні Марсело Б'єлси спершу розписали мирову зі збірною Саудівської Аравії (1:1). Голом відзначився вінгер Максі Араухо. А потім селесте не змогли дотиснути Кабо-Верде (2:2). Забиті м'ячі до свого активу записали той же Максі Араухо та півзахисник Каннобіо.

Натомість іспанська збірна не змогла розібратися з Кабо-Верде в стартовому турі (0:0). Зате в другому турі команда Луїса де ла Фуенте відігралася на аравійцях (4:0). Відкрив рахунок нападник Ямаль, а форвард Оярсабаль згодом оформив дубль. Четвертий м'яч – автогол оборонця суперників Тамбакті.

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Історія очних зустрічей

Іспанія залишається незручним суперником для уругвайців. «Селесте» досі жодного разу не перемогли піренейців – п'ять нічиїх, п'ять поразок. Перший поєдинок відбувся на тріумфальному для латиноамериканців ЧС-1950 та завершився внічию (2:2).

Востаннє же на цей момент суперники перетиналися на Кубку конфедерацій-2013. На груповому етапі того турніру «Фурія Роха» здобула непросту перемогу (2:1). У складі збірної Іспанії забиті м'ячі оформили нападники Педро та Сольдадо. Гол у складі уругвайської команди до свого активу записав форвард Суарес.

Де дивитися матч Уругвай – Іспанія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 03:00 суботи за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».