Monte стали переможцями турніру з Counter-Strike 2

Організація з Монастирища взяла реванш проти команди, якій програла на ранньому етапі

Українська кіберспортивна організація Monte здобула перемогу на престижному турнірі CCT Global Finals 2026 з Counter-Strike 2, здолавши Heroic. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до фіналу

Раніше на цьому ж турнірі команда Monte вже перетиналася з Heroic у фіналі верхньої сітки, де зазнала поразки та втратила шанс напряму вийти до грандфіналу. Втім, український колектив зумів скористатися другим шансом і продовжив боротьбу через нижню сітку.

У півфіналі Monte зустрілася з Ninjas in Pyjamas. Протистояння видалося напруженим і тривало всі три карти: українці поступилися на одній із них, однак зуміли переламати хід серії та здобути перемогу з рахунком 2:1, забезпечивши собі вихід до наступного раунду.

Виступ у фіналі

У грандфіналі, що відбувся 26 квітня, колектив із Монастирища взяв реванш у норвезької організації Heroic, обігравши їх із рахунком 3:1 у форматі Best of 5. Цей тріумф став для українського клубу вже другим титулом у 2026 році та підтвердив їхню чудову форму: за останні 10 турнірів команда п'ять разів доходила до фіналу.

Фінальна серія розпочалася з приголомшливого виступу Monte на мапі Nuke, де українці буквально декласували суперника, здобувши перемогу з «сухим» рахунком 13:0. На другій мапі, Dust2, боротьба була значно запеклішою, проте після зміни сторін Monte продемонстрували залізну оборону, віддавши лише один раунд і закривши мапу на свою користь (13:9). Хоча Heroic зуміли відіграти одну мапу на Inferno (13:5), фінальну крапку було поставлено на Ancient – 13:10 на користь Monte.

Варто зазначити, що загальний призовий фонд змагань склав 75 000 доларів, з яких 15 000 дісталися українській організації.

