Navi покинули StarLadder Budapest Major 2025 після поразки від FaZe Clan у півфіналі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Navi покинули StarLadder Budapest Major 2025 після поразки від FaZe Clan у півфіналі
фото: HLTV

Всі карти вирішувалися на Inferno, де FaZe Clan виявилися сильнішими, вигравши 13:8, завдяки чудовій грі на захисті 9:3

Українська команда Navi не змогла пробитися у фінал StarLadder Budapest Major 2025, поступившись FaZe Clan з рахунком 1:2 у півфіналі. Це був останній престижний турнір для Navi в цьому році, пише «Главком».

У першій карті на Ancient українці продемонстрували чудову гру, здобувши переконливу перемогу з рахунком 13:5, після того як вони знищили суперників на своїй стороні атаки 10:2. Однак на наступній карті, Nuke, яка була вибором FaZe, Navi виграли лише на захисті з рахунком 8:4, але європейська команда здійснила потужний камбек і виграла 13:11.

Всі карти вирішувалися на Inferno, де FaZe Clan виявилися сильнішими, вигравши 13:8, завдяки чудовій грі на захисті 9:3.

Загальний рахунок 1:2 на користь FaZe Clan означає, що Navi залишають турнір на етапі півфіналу, не змігши потрапити до фіналу одного з найбільших турнірів сезону.

У другому півфіналі Vitality перемогли Spirit з рахунком 2:0, здобувши неймовірну перемогу після камбеку на першій карті Mirage.

Фінал StarLadder Budapest Major 2025 відбудеться 14 грудня і обіцяє бути захоплюючим, оскільки Vitality зіграють з FaZe Clan. Фінал буде проходити у форматі до трьох перемог (Best of 5), і почнеться о 19:00.

Варто зазначити, що Navi без жодної поразки вийшли до третього етапу Мейджора у Будапешті.

Теги: NAVI спорт кіберспорт

