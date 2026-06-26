Визначилися 19 команд, які вийшли до 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Мундіаль завершиться 19 липня 2026 року
Визначились 19 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Мексика
- Південна Африка
- Швейцарія
- Канада
- Бразилія
- Марокко
- США
- Німеччина
- Кот-д'Івуар
- Франція
- Норвегія
- Аргентина
- Колумбія
- Боснія та Герцеговина
- Еквадор
- Нідерланди
- Японія
- Швеція
- Австралія
На даний момент визначилися чотири пари 1/16 фіналу:
- ПАР – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.
Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.
Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю
Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).
Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta
- Аргентина – 15,46%
- Франція – 15,06%
- Іспанія – 12,48%
- Англія – 9,48%
- Португалія – 6,71%
- Німеччина – 6,60%
- Норвегія – 5,42%
- Бразилія – 4,56%
- Нідерланди – 4,26%
- США – 4,07%
Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.
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