Визначилися 19 команд, які вийшли до 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці

Мундіаль завершиться 19 липня 2026 року

Визначились 19 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

Мексика

Південна Африка

Швейцарія

Канада

Бразилія

Марокко

США

Німеччина

Кот-д'Івуар

Франція

Норвегія

Аргентина

Колумбія

Боснія та Герцеговина

Еквадор

Нідерланди

Японія

Швеція

Австралія

На даний момент визначилися чотири пари 1/16 фіналу:

ПАР – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

Аргентина – 15,46% Франція – 15,06% Іспанія – 12,48% Англія – 9,48% Португалія – 6,71% Німеччина – 6,60% Норвегія – 5,42% Бразилія – 4,56% Нідерланди – 4,26% США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.