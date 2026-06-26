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Визначилися 19 команд, які вийшли до 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися 19 команд, які вийшли до 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
фото: Getty Images

Мундіаль завершиться 19 липня 2026 року

Визначились 19 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Мексика
  • Південна Африка
  • Швейцарія
  • Канада
  • Бразилія
  • Марокко
  • США
  • Німеччина
  • Кот-д'Івуар
  • Франція
  • Норвегія
  • Аргентина
  • Колумбія
  • Боснія та Герцеговина
  • Еквадор 
  • Нідерланди
  • Японія
  • Швеція
  • Австралія

На даний момент визначилися чотири пари 1/16 фіналу:

  • ПАР – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

  1. Аргентина – 15,46%
  2. Франція – 15,06%
  3. Іспанія – 12,48%
  4. Англія – 9,48%
  5. Португалія – 6,71%
  6. Німеччина – 6,60%
  7. Норвегія – 5,42%
  8. Бразилія – 4,56%
  9. Нідерланди – 4,26%
  10. США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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