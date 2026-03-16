Navi виграли турнір у Стокгольмі
Navi у фіналу перемогли команду Aurora – 3:1
У неділю, 15 березня 2026 року, у шведському Стокгольмі відбувся фінал ESL Pro League Season 23 між Navi та Aurora. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.
Раніше команди зустрічалися між собою 4 рази, і у всіх чотирьох випадках перемагала саме українська організація.
Navi виграли свій перший тір-1 турнір з жовтня 2024. При цьому Navi вигравали StarLadder StarSeries Fall 2025 у вересні 2025 року.
ESL Pro League Season 23
Плей-оф
Natus Vincere (#8 VRS) проти Aurora (#6 VRS) – 3:1
Мапи: Mirage (13-7) - пік NAVI, Anubis (11-13) - пік Aurora, Nuke (13-8) - пік NAVI, Dust2 (13-9) - пік Aurora
- Natus Vincere: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze
- Aurora: MAJ3R, XANTARES, woxic, Wicadia, soulfly
Після перемоги Navi піднялась на четверту позицію рейтинг Valve. Станом на 14 березня 2026 року команда йшла в рейтингу сьомою. Лідирують у рейтингу Vitality.
Рейтинг Valve
- Vitality – 2034 очки
- Mouz – 1878
- Furia – 1837
- Navi – 1806
- Parivivsion – 1799
- Falcons – 1788
- Aurora – 1774
- Spirit – 1745
- Astralis – 1722
- The Mongolz – 1643
Нагадаємо, команда Navi переграла організацію The Mongolz (2:0) у рамках 1/4 фіналу ESP Pro League Season 23.
