Зірковому російському кіберспортсмену загрожує арешт через число в його нікнеймі

Зірковому російському кіберспорстмену Данилу Кришковцю загрожує арешт через його нікнейм у Faceit. Про це повідомляє «Главком».

На кіберспортивній платформі для онлайн-ігор Faceit Кришковець має нікнейм з числом 666 – donk666.

Варто зазначити, що суди в РФ почали штрафувати та арештовувати росіян за публікації з трьома шістками, вважаючи їх пропагандою неіснуючого «Міжнародного руху сатанізму», який оголошений в країні «екстремістським».

Зокрема, мешканця Тюмені оштрафували на тисячу рублів за публікацію в соцмережі зображень Бафомета, числа 666, пентаграми та обряду жертвопринесення.

У Томську місцевому жителю призначили 14 діб адміністративного арешту через татуювання на пальцях із зображенням 666 та нацистських рун.

У січні цього року у ході церемонії HLTV Awards, під час якої визначили найкращих гравців у CS2, Кришковець посів друге місце у рейтингу найкращих гравців 2025 року.

