Зірковому російському кіберспортсмену загрожує арешт через число в його нікнеймі

Артем Худолєєв
Зірковому російському кіберспорстмену Данилу Кришковцю загрожує арешт через його нікнейм у Faceit. Про це повідомляє «Главком».

На кіберспортивній платформі для онлайн-ігор Faceit Кришковець має нікнейм з числом 666 – donk666.

Варто зазначити, що суди в РФ почали штрафувати та арештовувати росіян за публікації з трьома шістками, вважаючи їх пропагандою неіснуючого «Міжнародного руху сатанізму», який оголошений в країні «екстремістським».

Зокрема, мешканця Тюмені оштрафували на тисячу рублів за публікацію в соцмережі зображень Бафомета, числа 666, пентаграми та обряду жертвопринесення.

У Томську місцевому жителю призначили 14 діб адміністративного арешту через татуювання на пальцях із зображенням 666 та нацистських рун.

У січні цього року у ході церемонії HLTV Awards, під час якої визначили найкращих гравців у CS2, Кришковець посів друге місце у рейтингу найкращих гравців 2025 року.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Син легендарного футболіста Клінсманна зламав шию під час матчу чемпіонату Італії
Іран назвав умову участі збірної у Чемпіонаті світі з футболу у США
«Буковина» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Кубка України
Модрич вдесяте поспіль став футболістом року у Хорватії
Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards
В Італії розпочалося податкове розслідування щодо пілотів та команд Формули-1 – ЗМІ

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
