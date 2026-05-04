Міжнародний олімпійський комітет відмовився від розвитку кіберспорту – джерело

МОК призупинив діяльність Комітету з електронного спорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) більше не планує розвивати кіберспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Livedoor.

Зазначається, що МОК призупинив діяльність Комітету з електронного спорту. В організації так і не дійшли єдиної думки про те, чи варто вважати геймінг реальним спортом нарівні з гольфом і керлінгом.

Раніше МОК також відмовився від проведення кіберспортивних Олімпійських ігор.

Нагадаємо, російська керлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу.

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.