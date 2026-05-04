Міжнародний олімпійський комітет відмовився від розвитку кіберспорту – джерело

Артем Худолєєв
фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) більше не планує розвивати кіберспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Livedoor.

Зазначається, що МОК призупинив діяльність Комітету з електронного спорту. В організації так і не дійшли єдиної думки про те, чи варто вважати геймінг реальним спортом нарівні з гольфом і керлінгом.

Раніше МОК також відмовився від проведення кіберспортивних Олімпійських ігор. 

Нагадаємо, російська керлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.

Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Кінець серії Луніна. Куртуа повернувся до тренувань з «Реалом»
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера
Російська керлінгістка, яка робила фото з символом війни, пропустить юніорський Чемпіонат світу
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
