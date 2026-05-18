Navi виграли турнір у США

Призовий фонд турніру IEM Atlanta склав $1 млн

Сьогодні, 18 травня 2026 року, у Атланті (США) відбувся фінал турніром IEM Atlanta 2026 між українською організацією Navi та GamerLegion. Про це повідомляє «Главком».

Тріумф Navi у США

Natus Vincere та німецька організація GamerLegion вже були суперниками у групі. Тоді перемогу здобули Navi: 2:1 (13:4 Inferno, 1:13 Ancient, 13:11 Mirage).

У фінальному протистоянні тріумфували також Natus Vincere – 3:0. Українська команда перемогла на мапах Mirage (13:3), Anubis (13:9) та Nuke (16:13).

Кольори української організації захищали молдованин iM, українські кіберспортсмени b1t та w0nderful, фін Aleksib і makazze з Косова.

IEM Atlanta 2026. Фінал

Navi – GamerLegion – 3:0 (13-3, 13-9, 16-13)

NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze

GamerLegion: Snax, Tauson, hypex, REZ, PR

Нагадаємо, «Народжені перемагати» розібралися у півфіналі з російським колективом BetBoom (2:0).

Navi взяли гору на мапах Ancient (13:8) та Nuke (13:6).

Як повідомлялося, українська організація Monte здобула перемогу на CCT Global Finals 2026. У фіналі турніру з CS2 вони здолали Heroic. Успіху вони досягли у форматі best of 5.