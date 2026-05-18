Navi виграли турнір у США

glavcom.ua
У фінальному протистоянні Navi перемогли GamerLegion
Сьогодні, 18 травня 2026 року, у Атланті (США) відбувся фінал турніром IEM Atlanta 2026 між українською організацією Navi та GamerLegion. Про це повідомляє «Главком».

Natus Vincere та німецька організація GamerLegion вже були суперниками у групі. Тоді перемогу здобули Navi: 2:1 (13:4 Inferno, 1:13 Ancient, 13:11 Mirage).

У фінальному протистоянні тріумфували також Natus Vincere – 3:0. Українська команда перемогла на мапах Mirage (13:3), Anubis (13:9) та Nuke (16:13).

Кольори української організації захищали молдованин iM, українські кіберспортсмени b1t та w0nderful, фін Aleksib і makazze з Косова.

IEM Atlanta 2026. Фінал

Navi – GamerLegion – 3:0 (13-3, 13-9, 16-13)

  • NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze
  • GamerLegion: Snax, Tauson, hypex, REZ, PR

Нагадаємо, «Народжені перемагати» розібралися у півфіналі з російським колективом BetBoom (2:0).

Navi взяли гору на мапах Ancient (13:8) та Nuke (13:6). 

Як повідомлялося, українська організація Monte здобула перемогу на CCT Global Finals 2026. У фіналі турніру з CS2 вони здолали Heroic. Успіху вони досягли у форматі best of 5.

Теги: спорт кіберспорт NAVI

Navi виграли турнір у США
Сіннер зібрав колекцію «тисячників» і встановив новий тенісний рекорд
Усик прибув до Гізи на поєдинок проти Верховена
«Карпати» переграли «Верес» у Прем'єр-лізі
Navi здолали росіян у півфіналі IEM Atlanta і зустрінуться з GamerLegion: де дивитися фінал
У футбольному чемпіонаті Молдови команди оформили автогол року (відео)
