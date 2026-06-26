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Норвегія – Франція. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Норвегія – Франція. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Кіліан Мбаппе націлений на ворота навіть за поганої погоди
фото: Getty Images

Представники Європи розіграють перемогу в квартеті Мундіалю

Сьогодні, 26 червня 2026 року, збірна Норвегії на арені «Бостон Стедіум» в американському Фоксборо протистоятиме національній команді Франції у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Норвегія – Франція

Шанси «триколірних» на 15:20 26 червня виглядають значно привабливішими, вважають фахівці GGBET. На ймовірну звитягу скандинавів запропоновано коефіцієнт 8,31. Зате на потенційну перемогу французької збірної виставлено бал 1,19. Підсумкову нічию оцінено кефом 6,63. На результативну мирову (2:2) закладено коефіцієнт 12,88. Тим часом на тотал менше 2,0 виставлено кеф 2,20.

Передматчевий стан команд

Суперники стартували на турнірі з двох перемог. Норвегія спершу розгромила збірну Іраку (4:1). Забитими м'ячами відзначилися форвард Голанн (двічі) та оборонець Естігор. Також скандинавам допоміг нападник опонентів Хуссейн, який забив у чужі та свої ворота. Згодом норвезька збірна переграла Сенегал (3:2). Голи до свого активу записали оборонець Педересен і той же Голанн (дубль).

Натомість Франція розпочала ЧС-2026 з перемоги над збірною Сенегалу (3:1). Форвард Мбаппе оформив дубль, а нападник Баркола додав ще один забитий м'яч. А от у другому турі підопічні Дідьє Дешама розгромили національну команду Іраку (3:0). Мбаппе знову відзначився двічі, а третій гол до свого активу записав нападник Дембеле.

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Історія очних зустрічей

Хоч обидві команди змагаються під егідою УЄФА, та останнім часом перетинаються нечасто. Востаннє шляхи суперників зійшлися ще в 2014 році. Тоді в товариському поєдинку збірна Франції розтрощила норвежців (4:0). Голами відзначилися хавбек Погба, форвард Жиру (двічі) та нападник Ремі.

Загалом команди зіграли 15 поєдинків. «Триколірні» оформили сім перемог, а скандинавська збірна – всього чотири. Три з п'яти останніх очних матчів завершилися внічию. Усього мирових між суперниками було чотири. У кваліфікації до ЧС-1990 Франція здобула перемогу над збірною Норвегії удома (1:0) та звела внічию виїзний поєдинок (1:1). Утім, на Мундіаль не потрапили обидві команди.

Де дивитися матч Норвегія – Франція

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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