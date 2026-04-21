Відомий український кіберспортсмен опинився у складі учасників російського турніру

Всеволод Щуров вирішив не зважати на війну в Україні

Колишній гравець української кіберспортивної організації Passion UA, 20-річний Всеволод «s-chilla» Щуров, опинився в центрі скандалу через участь у російському турнірі 1win Streamers League #1. Про це повідомляє «Главком».

Деталі скандалу

Змагання, які стартували 20 квітня 2026 року, організовані за підтримки російської букмекерської компанії, а призовий фонд становить 120 тисяч доларів. Український кіберспортсмен увійшов до складу команди Strogo Team, капітаном якої є російський стрімер та ексгравець Aurora Іван «StRoGo» Шурпатов. Окрім Щурова, у заявці цієї команди знаходяться й інші популярні в СНД-сегменті інфлюенсери, такі як Golovach та skywhywalker, а також ще п'ять українців. Участь їх в івенті, що фінансується російським бізнесом, викликала гостру критику в мережі.

Реакція гравця

Повідомляється, що на своїх трансляціях у Twitch Щуров масово блокує глядачів, які ставлять запитання про його участь у цьому турнірі. Така позиція лише підігріває дискусії щодо етичності виступів українських гравців у проектах, афілійованих із країною-агресором, особливо на тлі його минулого в патріотично орієнтованій організації.

Основний етап професійної кар'єри Всеволода Щурова був пов'язаний із клубом Passion UA, власником якого є футболіст Олександр Зінченко. У складі цієї команди «s-chilla» виступав понад рік і навіть брав участь у Мейджорі – найпрестижнішому турнірі з CS2. Після завершення контракту в січні 2025 року він ще короткий час залучався до ігор команди як запасний, проте теперішній крок гравця ставить під сумнів на його подальшій співпраці з українськими топ-колективами.

Нагадаємо, що зірковому російському кіберспортсмену загрожує арешт через число в його нікнеймі. Суди в РФ почали штрафувати та арештовувати росіян за публікації з трьома шістками.