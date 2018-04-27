«Київ-Баскет» - чемпіон України з баскетболу серед жінок

Третій матч в Одесі став найзапеклішим у серії до трьох перемог

26 квітня визначився чемпіон України серед жінок. Ним став «Київ-Баскет», всуху вигравши фінальну серію плей-офф у «ІнтерХіма», інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Третій матч в Одесі став найзапеклішим у серії до трьох перемог. «ІнтерХім» після двох невиразних поєдинків у столиці вирішив



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Фото: ФБУ

Третій матч в Одесі став найзапеклішим у серії до трьох перемог

26 квітня визначився чемпіон України серед жінок.

Ним став «Київ-Баскет», всуху вигравши фінальну серію плей-офф у «ІнтерХіма», інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Третій матч в Одесі став найзапеклішим у серії до трьох перемог. «ІнтерХім» після двох невиразних поєдинків у столиці вирішив нагадати, що саме він є тим єдиним клубом, який завдав єдиної поразки «Київ-Баскету» у сезоні, у фіналі Кубка України.

Підопічні Ірини Щипакіної добре розпочали гру, повели 4:0, але киянки не дали їм піти у відрив. Більше того, за хвилину до завершення чверті гості вели +14 і тільки влучні кидки Карп та Сергеєвої зробили відставання не таким ганебним.

На початку другої десятихвилинки «ІнтерХім» відзначився знову – двічі поцілила з лінії штрафних Карп і потім у кошик суперника влучила Мітіна. Ривок 9:0 зменшив відставання до -5. Було у цьому періоді тричі і -4, але на перерву команди пішли за переваги гостей +9 – 42:33.

У третій чверті «ІнтерХім» пішов ва-банк, і ближче до екватора після кидка Мусієнко скоротив відставання до мінімуму 45:46. Але відчуваючи, що «запахло смаженим» «Київ-Баскет» відірвався знов.Глибока ротація складу дозволяла це зробити.

Втім, на початку четвертої чверті «ІнтерХім» повторив спробу наздогнати втікачів і досягнув мети, більше того, після влучних кидків Мітіної і Мусієнко господарки вийшли вперед 64:60. Боротьба загострилася, сили бралися невідомо звідки, команди по черзі виходили вперед. І усе ж «Київ-Баскет» дотиснув суперника – 82:79.

Жіноча Суперліга

Плей-офф, фінал

Серія до трьох перемог

Третій матч

«ІнтерХім-СДЮСШОР» – «Київ-Баскет» 79:82

Рахунок в серії: 0:3