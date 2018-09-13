«Київ-Баскет» обіграв у спарингу «Черкаські Мавпи»



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Фото: ФБУ

«Київ-Баскет» на домашньому паркеті не став довго розгойдуватися

12 вересня чоловіча команда «Київ-Баскета» здобула першу перемогу після відродження клубу.

Символічно, що її кияни вибороли у суперництві з чинними чемпіонами України – «Черкаськими Мавпами».

Звітний поєдинок став четвертим у низці передсезонних спарингів «Київ-Баскета». До цього підопічні Олександра Лохманчука (головний тренер «Київ-Баскета» Євген Мурзін опікується справами національної збірної і готує її до важливих відбірних матчів чемпіонату світу) провели ігрову сесію у Миколаєві і поступилися «Одесі», «Хіміку» і «Миколаєву».

«Київ-Баскет» на домашньому паркеті не став довго розгойдуватися і вивчати суперника. «Черкаські Мавпи» також у боргу не залишилися. Але наприкінці першої – початку другої чверті господарям вдалося здійснити очковий ривок 11:0.

Утримати лідерство за такої переваги перед перервою було справою техніки. Відпочивати команди пішли за рахунку 49:34 на користь господарів. Поперерві смугастим вдалося утримати високий темп і не лише зберегти, а й примножити позитивний баланс.

Наприкінці третьої десятихвилинки вони відірвалися у рахунку на +20 – 67:47. Лише у заключній чверті підопічним Максима Міхельсона вдалося взяти гру під свій контроль. Позначилася краща функціональна готовність гостей. Цей відрізок матчу вони виграли 32:23, але у підсумку зазнали поразки 84:94.

Переможці випереджали суперника на підбираннях – 42 проти 33-х. Втім, найрезультативнішим у матчі став гравець Мавп Ігор Чумаков – 27 очок, у його партнера по команді Янга Брендона 22 очка.

Показник найрезультативнішого у господарів Павла Крутоуса – 16 набраних. Але, відзначимо важливу деталь – усі 12 гравців «Київ-Баскета» з заявки на матч набирали очки.

За матеріалами fbu.ua