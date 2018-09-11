  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київ-Баскет» проведе два спаринги з «Черкаськими Мавпами»

    • Розсилка
    Фото: ФБУ - «Київ-Баскет» проведе два спаринги з «Черкаськими Мавпами»
    Фото: ФБУ

    Матчі відбудуться 12 та 13 вересня

    Столичний «Київ-Баскет» двічі зіграє в контрольних поєдинках з чинними чемпіонами України з «Черкаськими Мавпами».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Матчі відбудуться 12 та 13 вересня в київському СК «Меридіан»  Вхід – вільний.

    Початок першого поєдинку о 17:00, наступного дня – о 14:00. 

    Нагадаємо, до цього кияни зіграли три контрольні поєдинки на Меморіалі Михайла Литовки в Миколаєві, де не здобули жодної перемоги, а «Черкаські Мавпи» виїздили на спаринги до країн Балтії.
    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ