«Київ-Баскет» проведе два спаринги з «Черкаськими Мавпами»



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Фото: ФБУ

Матчі відбудуться 12 та 13 вересня

Столичний «Київ-Баскет» двічі зіграє в контрольних поєдинках з чинними чемпіонами України з «Черкаськими Мавпами».

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Матчі відбудуться 12 та 13 вересня в київському СК «Меридіан» Вхід – вільний.

Початок першого поєдинку о 17:00, наступного дня – о 14:00.

Нагадаємо, до цього кияни зіграли три контрольні поєдинки на Меморіалі Михайла Литовки в Миколаєві, де не здобули жодної перемоги, а «Черкаські Мавпи» виїздили на спаринги до країн Балтії.