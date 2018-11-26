Київська «Україночка» захопила лідерство у чемпіонаті з хокею серед жінок



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Фото: ФХУ

Хоча лідерками за втраченими очками є харківські «Пантери»

23-25 листопада на льодовій арені у Києві по вулиці Шалетт відбулися матчі другого туру чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок.

Цього разу зустрічалися дівчата з київської «Україночки» та їхні суперниці з нової також київської команди «Автомобіліст», інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Усі три матчі пройшли з беззаперечною перевагою більш досвідченої «Україночки», дівчата з якої спромоглися закинути за три дні 52 шайби у ворота суперниць і не пропустити жодної.

Після цього туру «Україночка» займає першу сходинку в таблиці, але їхні суперниці з «Пантер» мають ще три гри у запасі.

Чемпіонат України з хокею

Жінки

«Автомобіліст» – «Україночка» – 0:15 (0:4, 0:4, 0:7)

«Автомобіліст» – «Україночка» – 0:17 (0:4, 0:7, 0:6)

«Автомобіліст» – «Україночка» – 0:20 (0:2, 0:11, 0:7)

Турнірне становище:

1. «Україночка» – 12 очок (6 матчів);

2. «Пантери» – 6 (3);

3. «Автомобіліст» – 0 (3).