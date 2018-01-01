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    Київське «Динамо» – у топ-15 найкращих клубів Європи всіх часів

    «Динамо» посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи
    Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955–2017 рр.). Про це повідомляє прес-служба «Динамо». Київське «Динамо» в компанії топ-клубів світу посіло почесне 11-те місце, маючи у своєму доробку
    • Сьогодні, 21:33
    • Розсилка
    Фото: прес-служба ФК Динамо Київ
    Фото: прес-служба ФК Динамо Київ

    «Динамо» посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи

    Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955–2017 рр.).

    Про це повідомляє прес-служба «Динамо».

    Київське «Динамо» в компанії топ-клубів світу посіло почесне 11-те місце, маючи у своєму доробку 34 участі в найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу.

    Загалом «біло-сині» провели в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів 227 матчів, здобувши 96 перемог, 49 матчів звівши до нічиєї та зазнавши 82 поразок, за різниці м’ячів – 326:275.

    Відзначимо, що «Динамо» посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи – нагадаємо, кияни тричі (1977, 1987, 1999 рр.) виходили до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, але жодного разу не змогли кваліфікуватися до вирішального матчу.

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