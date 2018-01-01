Київське «Динамо» – у топ-15 найкращих клубів Європи всіх часів

«Динамо» посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи

Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955–2017 рр.). Про це повідомляє прес-служба «Динамо». Київське «Динамо» в компанії топ-клубів світу посіло почесне 11-те місце, маючи у своєму доробку