Київське «Динамо» – у топ-15 найкращих клубів Європи всіх часів
- Сьогодні, 21:33
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«Динамо» посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи
Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував зведену таблицю за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955–2017 рр.).
Про це повідомляє прес-служба «Динамо».
Київське «Динамо» в компанії топ-клубів світу посіло почесне 11-те місце, маючи у своєму доробку 34 участі в найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу.
Загалом «біло-сині» провели в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів 227 матчів, здобувши 96 перемог, 49 матчів звівши до нічиєї та зазнавши 82 поразок, за різниці м’ячів – 326:275.
Відзначимо, що «Динамо» посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не грали у фінальному матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи – нагадаємо, кияни тричі (1977, 1987, 1999 рр.) виходили до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів, але жодного разу не змогли кваліфікуватися до вирішального матчу.