Київський БК «Будівельник» має великі борги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Але київський клуб збирається взяти участь у новому чемпіонаті України

Керівництво київського «Будівельника» звернулося до вболівальників. Найтитулованіший баскетбольний клуб країни – 10-разові чемпіони – має вагомі проблеми з боргами.

На клуб накладені численні санкції FIBA, у тому числі заборона реєстрації нових гравців і заборона участі клубу у міжнародних змаганнях.

Як передає офіційний сайт ФБУ, подробиці у зверненні, опублікованому на сайті Будівельника:

«Велика кількість наших партнерів і спонсорів припинили співпрацю з клубом. Протягом трьох років наша команда існувала завдяки зусиллям виключно однієї людини – нашого президента. За цей період часу ми повернули собі звання чемпіона України (сезон 2016/2017) і спробували свої сили у кваліфікації до Ліги Чемпіонів.

Та нас і досі обтяжують попередні борги, які виникли з небажання нашого колишнього спонсора дотримуватись попередніх домовленостей та призвели до не повністю виповнених фінансових зобов’язань перед гравцями сезону-2013/14. Вони на сьогодні складають трохи більше 1 млн доларів. Це є основною фінансовою дірою, яка не дає нам можливість функціонувати у правильному спортивному полі. У зв’язку із цією заборгованістю на клуб накладені численні санкції FIBA, у тому числі заборона реєстрації нових гравців та заборона участі клубу у міжнародних змаганнях.

Ми завжди працювали в інтересах клубу та розвитку українського баскетболу, тому десятиразовий чемпіон України має намір взяти участь у наступному розіграші чемпіонату України. У нас є підтримка від сьогоднішніх партнерів, але вона не поширюється на старі борги», - йдеться у заяві.

В останньому сезоні Будівельник зупинився 1/4 фіналу плей-офф Суперліги, поступившись «Миколаєву». У Кубку України кияни дійшли до чвертьфіналу, де поступилися «Дніпру».