НБА припинила трансляції своїх ігор у Росії

У країні-агресорі тепер неможливо дивитися матчі найсильнішої баскетбольної ліги світу

Національна баскетбольна асоціація (НБА, чоловіча професійна баскетбольна ліга США та Канади), вирішила припинити всю бізнес-активність у Росії. За словами речника асоціації Марка Бернса, йдеться про заборону офіційних трансляцій на території РФ. Термінів повернення на цей ринок ліга не має, – повідомляє Sport.ua.

Національна баскетбольна асоціація була заснована у 1946 році, до її складу входять зараз тридцять команд. У складі команд НБА грали такі зірки світового баскетболу, як Карім Абдул-Джаббар, Карл Мелоун та Шакіл О'Ніл.

Нагадаємо, що раніше United World Wrestling (міжнародна федерація греко-римської та вільної боротьби) ухвалила рішення усунути від усіх міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів через напад на Україну.

Нагадаємо, що вчора український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року. Контракт розірвано за півроку до його закінчення. А відомий український біатлоніст Дмитро Підручний після початку війни, що розв'язала Росією проти України, пішов служити в Національну гвардію. Зараз він служить у військовій частині у Тернополі.