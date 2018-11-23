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    Китаянка Цзюй Веньцзюнь захистила титул чемпіонки світу з шахів

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    Цзюй Веньцзюнь - Китаянка Цзюй Веньцзюнь захистила титул чемпіонки світу з шахів
    Цзюй Веньцзюнь

    У фіналі світової першості Веньцзюнь на тай-брейку із загальним рахунком 5:3 перемогла екс-українку Лагно

    Цзюй Веньцзюнь з Китаю відстояла звання чемпіонки світу з шахів серед жінок.

    У фіналі світової першості в Ханти-Мансійську 27-річна Веньцзюнь на тай-брейку із загальним рахунком 5:3 перемогла 28-річну росіянку Катерину Лагно.

    Як відомо, саме Лагно перемогла у півфіналі українку Марію Музичук.

    На шляху до фіналу Веньцзюнь обіграла австралійку Кетрін Хардеген (2:0), Ірину Круш із США (1,5:0,5), китаянку Мо Чжай (1,5:0,5), Гулрухбегіму Тохіржонову з Узбекистану (1,5:0,5), і у півфіналі росіянку Олександру Костенюк (1,5:0,5).

    Із загальної призового фонду чемпіонату світу (450 тисяч доларів США) переможниця отримає 60 тисяч доларів, фіналістка - 30 тисяч доларів.

    Чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь стала у травні 2018 року, обігравши свою співвітчизницю Тань Чжуньї з рахунком 5,5:4,5.

    Джерело: Укрінформ

    чемпіонат світу Марія Музичук шахи
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