Китаянка Цзюй Веньцзюнь захистила титул чемпіонки світу з шахів
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У фіналі світової першості Веньцзюнь на тай-брейку із загальним рахунком 5:3 перемогла екс-українку Лагно
Цзюй Веньцзюнь з Китаю відстояла звання чемпіонки світу з шахів серед жінок.
У фіналі світової першості в Ханти-Мансійську 27-річна Веньцзюнь на тай-брейку із загальним рахунком 5:3 перемогла 28-річну росіянку Катерину Лагно.
Як відомо, саме Лагно перемогла у півфіналі українку Марію Музичук.
На шляху до фіналу Веньцзюнь обіграла австралійку Кетрін Хардеген (2:0), Ірину Круш із США (1,5:0,5), китаянку Мо Чжай (1,5:0,5), Гулрухбегіму Тохіржонову з Узбекистану (1,5:0,5), і у півфіналі росіянку Олександру Костенюк (1,5:0,5).
Із загальної призового фонду чемпіонату світу (450 тисяч доларів США) переможниця отримає 60 тисяч доларів, фіналістка - 30 тисяч доларів.
Чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь стала у травні 2018 року, обігравши свою співвітчизницю Тань Чжуньї з рахунком 5,5:4,5.
Джерело: Укрінформ