Тамтешні ЗМІ стверджують, що німецький клуб готовий погодитися на пропозицію

Нападник дортмундської «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом може переїхати у Китай. Як стверджує Sina Sports, німці погодилися на пропозицію одного з місцевих клубів. Той запропонував за 28-річного гравця збірної Габону 72 мільйони євро. Раніше Bild повідомляв, що «Гуанчжоу Евергранд» запропонував цю суму за



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П'єр-Емерік Обамеянг

Тамтешні ЗМІ стверджують, що німецький клуб готовий погодитися на пропозицію

Нападник дортмундської «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом може переїхати у Китай.

Як стверджує Sina Sports, німці погодилися на пропозицію одного з місцевих клубів.

Той запропонував за 28-річного гравця збірної Габону 72 мільйони євро.

Раніше Bild повідомляв, що «Гуанчжоу Евергранд» запропонував цю суму за форварда.

У поточному сезоні Обамеянг зіграв у 23-х матчах у всіх турнірах, забив 21 гол і зробив три гольові передачі.

П'єр-Емерік переїхав у Дортмунд у липні 2013 року і відтоді провів за команду майже 150 матчів, у яких забив 98 голів.

У сезоні-2015/16 Обамеянг встановив рекорд Бундесліги, забивши у всіх восьми стартових турах. Той сезон видався для нього найрезультативнішим у кар'єрі - 48 матчів у всіх турнірах за «Боруссію», 39 м'ячів.

Футболіст також виступав за італійський «Мілан», французькі «Діжон», «Лілль», «Монако» та «Сент-Етьєн».

Зауважимо, що у грудні 2017 року «Боруссія» продовжила контракт з Обамеянгом до 2021-го.