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    Китайський клуб готовий заплатити 70 млн євро за партнера Ярмоленка по «Боруссії»

    Тамтешні ЗМІ стверджують, що німецький клуб готовий погодитися на пропозицію
    Нападник дортмундської «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом може переїхати у Китай. Як стверджує Sina Sports, німці погодилися на пропозицію одного з місцевих клубів. Той запропонував за 28-річного гравця збірної Габону 72 мільйони євро. Раніше Bild повідомляв, що «Гуанчжоу Евергранд» запропонував цю суму за
    • Сьогодні, 13:14
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    П'єр-Емерік Обамеянг
    П'єр-Емерік Обамеянг

    Тамтешні ЗМІ стверджують, що німецький клуб готовий погодитися на пропозицію

    Нападник дортмундської «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом може переїхати у Китай.

    Як стверджує Sina Sports, німці погодилися на пропозицію одного з місцевих клубів.

    Той запропонував за 28-річного гравця збірної Габону 72 мільйони євро.

    Раніше Bild повідомляв, що «Гуанчжоу Евергранд» запропонував цю суму за форварда.

    У поточному сезоні Обамеянг зіграв у 23-х матчах у всіх турнірах, забив 21 гол і зробив три гольові передачі.

    П'єр-Емерік переїхав у Дортмунд у липні 2013 року і відтоді провів за команду майже 150 матчів, у яких забив 98 голів.

    У сезоні-2015/16 Обамеянг встановив рекорд Бундесліги, забивши у всіх восьми стартових турах. Той сезон видався для нього найрезультативнішим у кар'єрі - 48 матчів у всіх турнірах за «Боруссію», 39 м'ячів.

    Футболіст також виступав за італійський «Мілан», французькі «Діжон», «Лілль», «Монако» та «Сент-Етьєн».

    Зауважимо, що у грудні 2017 року «Боруссія» продовжила контракт з Обамеянгом до 2021-го.

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