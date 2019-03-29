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    Китайський клуб хоче запропонувати Бенітесу посаду головного тренера

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    Рафаель Бенітес - Китайський клуб хоче запропонувати Бенітесу посаду головного тренера
    Рафаель Бенітес

    Іспанський фахівець в китайській команді міг би заробляти до £10 млн на рік

    «Гуанчжоу Евергранд», який за підсумками минулого сезону посів друге місце в чемпіонаті Китаю, хоче запросити наставника «Ньюкасл Юнайтед» Рафаеля Бенітеса на пост головного тренера.

    Як повідомляє Mirror, друге місце під керівництвом італійського фахівця Фабіо Каннаваро для китайського клубу стало розчаруванням, тому в даний час «Гуанчжоу Евергранд» знаходиться в пошуках нового головного тренера, і Бенітес включений в список кандидатів.

    Відзначається, що іспанський фахівець в китайській команді міг би заробляти до £10 млн на рік, що зробить його одним з найбільш високооплачуваних тренерів в світі.

    58-річний Бенітес очолив «Ньюкасл Юнайтед» в березні 2016 року і через два місяці вилетів з ним в Чемпіоншип. Через рік він повернув клуб в Прем'єр-лігу.

    Джерело: Чемпионат.com

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