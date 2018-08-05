Кларенс Зеєдорф та Патрік Клюйверт тренуватимуть збірну Камеруну



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Зеєдорф призначений головним тренером, Клюверт-його асистентом.

Федерація футболу Камеруну оголосила про призначення голландського фахівця Кларенса Зеєдорфа на посаду головного тренера національної збірної.

Асистентом Зеєдорфа буде не менш зірковий екс-футболіст - колишній партнер по національній збірній Нідерландів Патрік Клюйверт.

У минулому сезоні 42-річний Зеєдорф недовго тренував «Депортіво», до цього були «Мілан», китайський «Шеньчжень», проте фахівець ніде не протримався більше ніж півроку.

Останнім тренером збірної Камеруну був Уго Бруса, з яким вони виграли Кубок африканських націй 2017.