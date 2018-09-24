Кличко нагадав, що Київ готується до конгресу Всесвітньої боксерської ради (відео)



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Фото прес-служби Віталія Кличка

Очільник столиці України розмістив відповідне відео

Мер столиці Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook розмістив відеоролик.

У цьому ролику анонсується 56-ий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC), який у Києві відбудеться вперше.

Велика спортивна подія триватиме з 30 вересня по 5 жовтня, інформує прес-служба глави Києва.

«Друзі! Україна, Київ готується вперше приймати конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До нас приїдуть легенди світового боксу, чинні чемпіони світу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь у конгресі підтвердили такі легенди боксу як Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші», - зауважив Кличко-старший.

«Отже, з 30 вересня по 5 жовтня Київ стане боксерською столицею! На 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) очікуємо понад 700 учасників зі 160 країн світу», - додав мер столиці.

Нагадаємо, що ініціатором проведення конгресу у столиці України є сам вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.