Кличко нагадав, що Київ готується до конгресу Всесвітньої боксерської ради (відео)
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Очільник столиці України розмістив відповідне відео
Мер столиці Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook розмістив відеоролик.
У цьому ролику анонсується 56-ий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC), який у Києві відбудеться вперше.
Велика спортивна подія триватиме з 30 вересня по 5 жовтня, інформує прес-служба глави Києва.
«Друзі! Україна, Київ готується вперше приймати конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До нас приїдуть легенди світового боксу, чинні чемпіони світу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь у конгресі підтвердили такі легенди боксу як Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші», - зауважив Кличко-старший.
«Отже, з 30 вересня по 5 жовтня Київ стане боксерською столицею! На 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) очікуємо понад 700 учасників зі 160 країн світу», - додав мер столиці.
Нагадаємо, що ініціатором проведення конгресу у столиці України є сам вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.