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    Кличко нагадав, що Київ готується до конгресу Всесвітньої боксерської ради (відео)

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    Фото прес-служби Віталія Кличка - Кличко нагадав, що Київ готується до конгресу Всесвітньої боксерської ради (відео)
    Фото прес-служби Віталія Кличка

    Очільник столиці України розмістив відповідне відео

    Мер столиці Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook розмістив відеоролик.

    У цьому ролику анонсується 56-ий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC), який у Києві відбудеться вперше.

    Велика спортивна подія триватиме з 30 вересня по 5 жовтня, інформує прес-служба глави Києва.

    «Друзі! Україна, Київ готується вперше приймати конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До нас приїдуть легенди світового боксу, чинні чемпіони світу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь у конгресі підтвердили такі легенди боксу як Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші», - зауважив Кличко-старший.

    «Отже, з 30 вересня по 5 жовтня Київ стане боксерською столицею! На 56-му конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC) очікуємо понад 700 учасників зі 160 країн світу», - додав мер столиці.

    Нагадаємо, що ініціатором проведення конгресу у столиці України є сам вічний чемпіон WBC Віталій Кличко.

    Віталій Кличко Київ бокс мер
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