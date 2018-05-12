Кличко прилетів до Нью-Йорка, щоб підтримати Ломаченка (фото)

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Володимир Кличко. Фото: К2

Також Володимир Кличко провів ряд зустрічей з іншими боксерами

Легендарний український боксер Володимир Кличко прилетів до Нью-Йорк, щоб підтримати свого співвітчизника Василя Ломаченка (10-1, 8 КО), який вже цієї ночі проведе титульний бій проти чемпіон світу WBA Super в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

У Нью-Йорку Кличко зустрівся з росіянином Сергієм Ковальовим (32-2-1, 28 КО). Саме «Крашер» на свій сторінці в Instagram опублікував спільну фото з Володимиром і менеджером Ломаченка Егісом Клімасом.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 11 Май 2018 в 6:08 PDT

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лінарес пройде в ніч з 12-го на 13 травня в Нью-Йорку. Українець вперше виступить в легкій вазі. Напередодні поєдинку Василь заявив, що ключем до успіху стане його спритність. А в свою чергу, Лінарес заявив, що знає, як перемогти Василя.

Джерело: xsport.ua