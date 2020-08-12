Шевченко назвав розширений склад збірної України на матчі Ліги націй
Шевченко викликав 36 чоловік до розширеного складу збірної України
Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, викликаних для підготовки та участі у стартових матчах другого розіграшу Ліги націй УЄФА.
До списку потрапили одразу 36 чоловік, однак заявка в майбутньому зазнає корекції. Зокрема, зміни можуть мати місце у зв’язку з непрогнозованою ситуацією із COVID-19, а також через те, що деякі європейські чемпіонати невдовзі розпочнуть свої змагання, що може вплинути на час приїзду викликаних гравців до табору збірної.
Склад збірної України виглядає так:
Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — «Динамо» Київ).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — «Динамо» Київ), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі — «Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі — «Динамо» Київ), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — «Ференцварош», Угорщина), Роман Безус («Гент», Бельгія).
Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар» Донецьк), Владислав Супряга («Динамо» Київ).
Додамо, "жовто-блакитні" стартуватимуть у другому розіграші Ліги націй УЄФА третього вересня у Львові з командою Швейцарії, а шостого вересня зіграють в гостях з Іспанією.
Джерело: УАФ