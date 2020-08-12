Шевченко назвав розширений склад збірної України на матчі Ліги націй



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Андрій Шевченко з 2016 року керує збірною України Світлина - сайт Української асоціації футболу

Шевченко викликав 36 чоловік до розширеного складу збірної України

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, викликаних для підготовки та участі у стартових матчах другого розіграшу Ліги націй УЄФА.

До списку потрапили одразу 36 чоловік, однак заявка в майбутньому зазнає корекції. Зокрема, зміни можуть мати місце у зв’язку з непрогнозованою ситуацією із COVID-19, а також через те, що деякі європейські чемпіонати невдовзі розпочнуть свої змагання, що може вплинути на час приїзду викликаних гравців до табору збірної.

Склад збірної України виглядає так:

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — «Динамо» Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — «Динамо» Київ), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі — «Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі — «Динамо» Київ), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — «Ференцварош», Угорщина), Роман Безус («Гент», Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар» Донецьк), Владислав Супряга («Динамо» Київ).

Додамо, "жовто-блакитні" стартуватимуть у другому розіграші Ліги націй УЄФА третього вересня у Львові з командою Швейцарії, а шостого вересня зіграють в гостях з Іспанією.

Джерело: УАФ