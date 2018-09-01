Клим Артамонов став гравцем «Черкаських Мавп»
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Клім Артамонов. Фото basket-planet.com
Плеймейкер Клим Артамонов приєднався до чемпіонів країни з Черкас.
Угода розрахована до повернення травмованого Ігоря Бояркіна, який пропустить від двох до трьох місяців через травму, отриману в розташуванні другої збірної України.
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Артамонов вже виступав у «Черкаських Мавпах» в сезоні 2015/16, однак тоді зіграв не надто вдало.
Останні сезони 25-річний захисник відіграв в одеській Біпа, де був лідером команди і кращим асистентом Суперліги: Клим набирав 10,2 очка + 3,5 підбирання + 7,2 передачі за гру.
Захисник вже відправився з «Мавпами» в Латвію, де черкащани проведуть кілька товариських ігор проти місцевих команд.