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    Клуб Другої ліги підсилився футболістом, який пограв у «Дніпрі» та «Динамо»

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    Віталій Каверін - Клуб Другої ліги підсилився футболістом, який пограв у «Дніпрі» та «Динамо»
    Віталій Каверін

    Досвідчений нападник став черговим новачком «Поділля» у цьому сезоні

    Віталій Каверін народився у Хмельницькому. Свої перші футбольні кроки розпочав саме у «Поділлі» та є вихованцем ДЮФК «Поділля».

    Окрім «Поділля», на дитячо-юнацькому рівні Каверін встиг пограти за хмельницьку ДЮСШ-1, після чого опинився у «Дніпрі».

    Власне, у «Дніпрі» Віталій перейшов з дитячого футболу у дорослий (професійний), поступово наближався до основного до складу «Дніпра», який на той час активно виступав у Прем’єр-лізі.

    Після «Дніпра» Віталій опинився у київському «Динамо». Далі була «Говерла» та «Чорноморець».

    Також Каверін викликався у молодіжну збірну України, за яку активно виступав.

    «Гравець такого калібру та багаторічним досвідом гри на високому рівні однозначно допоможе подолянам на футбольному полі», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

    За «Поділля» Віталій Каверін гратиме під номером 49.

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