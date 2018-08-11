Клуб Другої ліги підсилився футболістом, який пограв у «Дніпрі» та «Динамо»



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Віталій Каверін

Досвідчений нападник став черговим новачком «Поділля» у цьому сезоні

Віталій Каверін народився у Хмельницькому. Свої перші футбольні кроки розпочав саме у «Поділлі» та є вихованцем ДЮФК «Поділля».

Окрім «Поділля», на дитячо-юнацькому рівні Каверін встиг пограти за хмельницьку ДЮСШ-1, після чого опинився у «Дніпрі».

Власне, у «Дніпрі» Віталій перейшов з дитячого футболу у дорослий (професійний), поступово наближався до основного до складу «Дніпра», який на той час активно виступав у Прем’єр-лізі.

Після «Дніпра» Віталій опинився у київському «Динамо». Далі була «Говерла» та «Чорноморець».

Також Каверін викликався у молодіжну збірну України, за яку активно виступав.

«Гравець такого калібру та багаторічним досвідом гри на високому рівні однозначно допоможе подолянам на футбольному полі», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

За «Поділля» Віталій Каверін гратиме під номером 49.