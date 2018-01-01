Клуб Коноплянки цікавився хавбеком «Динамо» Циганковим
- Сьогодні, 20:56
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Віктор Циганков. Фото: 1927.kiev.ua
Німецька команда знову може повернутися до цього питання
Німецький «Шальке-04», за який виступає півзахисник Євген Коноплянка, цікавився хавбеком «Динамо» Віктором Циганковим.
Про це повідомив футбольний агент Антон Астаф'єв.
«Нещодавно був інтерес до Циганкова від «Шальке». І, думаю, що влітку німецька команда може знову повернутися до цього питання. Знаю керівництво «Шальке», вони самі питали у мене за Віктора Циганкова і його приблизну трансферну вартість», - сказав Астаф'єв.
Нагадаємо, «Динамо» раніше підписало півзахисника «Копенгагена» Беньяміна Вербича.
Джерело: legioners_ua