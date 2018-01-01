Клуб Коноплянки цікавився хавбеком «Динамо» Циганковим

Німецька команда знову може повернутися до цього питання

Німецький «Шальке-04», за який виступає півзахисник Євген Коноплянка, цікавився хавбеком «Динамо» Віктором Циганковим. Про це повідомив футбольний агент Антон Астаф'єв. «Нещодавно був інтерес до Циганкова від «Шальке». І, думаю, що влітку німецька команда може знову повернутися до цього питання. Знаю