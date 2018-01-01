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    Клуб НБА розірвав контракт з українцем Боломбоєм

    Джоель більше не є баскетболістом «Мілуокі Бакс»
    «Мілуокі Бакс» напередодні видали українцеві стандартний контракт, замість двостороннього. Але через кілька годин клуб відрахував гравця, перевівши двосторонній контракт Шона Кілпатріка у стандартний. «Мілуокі» виплатить форварду зарплату за три дні контракту. Але у разі, якщо контракт Боломбоя жоден клуб не забере з ринку
    • Сьогодні, 15:25
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    Джоель Боломбой (зліва). Фото Getty Images
    Джоель Боломбой (зліва). Фото Getty Images

    Джоель більше не є баскетболістом «Мілуокі Бакс»

    «Мілуокі Бакс» напередодні видали українцеві стандартний контракт, замість двостороннього.

    Але через кілька годин клуб відрахував гравця, перевівши двосторонній контракт Шона Кілпатріка у стандартний.

    «Мілуокі» виплатить форварду зарплату за три дні контракту. Але у разі, якщо контракт Боломбоя жоден клуб не забере з ринку відмови, він стане необмежено вільним агентом.

    Якщо клуби НБА не запропонують українцеві угоду, він зможе повернутися у «Вісконсін Герд» на оновлених умовах.

    Джоель Боломбой підписав двосторонній контракт з «Мілуокі» у жовтні 2017 року. За клуб українець провів шість поєдинків, у яких у середньому набирав по 1,5 очка і робив по 1,7 підбирання за 6,3 хвилини.

    У складі фарм-клубу G-Ліги «Вісконсін Герд» український форвард у середньому за гру записував до свого активу по 15 очок і 11,2 підбирання.

    Боломбой став сьомим українцем, який зіграв у чемпіонаті НБА.

    США баскетбол
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