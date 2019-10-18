Клуб НХЛ провів рекордне лазерне шоу (відео)
Лазерне шоу
НХЛ
Шоу «Лос-Анджелес Кінгз» зареєстрували в Книзі рекордів Гіннесса
Клуб Національної хокейної ліги «Лос-Анджелес Кінгз» провів масштабне лазерне шоу, яке зареєстрували в Книзі рекордів Гіннесса.
Подія відбулася в ході святкування 20-річчя знаменитої арени Staples Center. А саме лазерне шоу відбулося в перерві матчу проти «Баффало» (0:3). Під час шоу використали 642 лазери, інформує прес-служба «Лос-Анджелес Кінгз».
Попереднє досягнення було встановлено в Лас-Вегасі 2017 року. Тоді використали 314 лазерів.
Fire the laser! #STAPLESCenter20 #GoKingsGo pic.twitter.com/jptrWkEEs9— LA Kings (@LAKings) October 18, 2019