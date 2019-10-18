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    Новини

    Клуб НХЛ провів рекордне лазерне шоу (відео)

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    Лазерне шоу - Клуб НХЛ провів рекордне лазерне шоу (відео)
    Лазерне шоу
    НХЛ

    Шоу «Лос-Анджелес Кінгз» зареєстрували в Книзі рекордів Гіннесса

    Клуб Національної хокейної ліги «Лос-Анджелес Кінгз» провів масштабне лазерне шоу, яке зареєстрували в Книзі рекордів Гіннесса.

    Подія відбулася в ході святкування 20-річчя знаменитої арени Staples Center. А саме лазерне шоу відбулося в перерві матчу проти «Баффало» (0:3). Під час шоу використали 642 лазери, інформує прес-служба «Лос-Анджелес Кінгз».

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    Попереднє досягнення було встановлено в Лас-Вегасі 2017 року. Тоді використали 314 лазерів.  

    хокей НХЛ
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