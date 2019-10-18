Клуб НХЛ провів рекордне лазерне шоу (відео)



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Лазерне шоу НХЛ

Шоу «Лос-Анджелес Кінгз» зареєстрували в Книзі рекордів Гіннесса

Клуб Національної хокейної ліги «Лос-Анджелес Кінгз» провів масштабне лазерне шоу, яке зареєстрували в Книзі рекордів Гіннесса.

Подія відбулася в ході святкування 20-річчя знаменитої арени Staples Center. А саме лазерне шоу відбулося в перерві матчу проти «Баффало» (0:3). Під час шоу використали 642 лазери, інформує прес-служба «Лос-Анджелес Кінгз».

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Попереднє досягнення було встановлено в Лас-Вегасі 2017 року. Тоді використали 314 лазерів.