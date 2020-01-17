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    Клуб першої ліги розірвав угоду з любителем Росії

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    Ігор Сікорський у Росії - Клуб першої ліги розірвав угоду з любителем Росії
    Ігор Сікорський у Росії
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    «Агробізнес» відмовився від послуг нападника Ігоря Сікорського

    «Агробізнес» з першої футбольної ліги України розірвав угоду з нападником Ігорем Сікорським.

    Футболіст раніше їздив до Росії та демонстрував у соцмережах фото з подорожі. У клубі вважають подібне неприпустимим в умовах військової агресії Росії проти України.

    «Прикро, але сьогодні футбол – це політика. Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується.

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    Вищеназваний гравець демонстративною подорожжю до Росії дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя.

    В цей час, коли він в екіпіровці нашої команди відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули.

    ФК Агробізнес вважає неприпустимим, щоб цей футболіст був гравцем нашого клубу», - говориться в заяві клубу.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Перша ліга ФК «Агробізнес» (Волочиськ)
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