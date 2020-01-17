Клуб першої ліги розірвав угоду з любителем Росії
«Агробізнес» відмовився від послуг нападника Ігоря Сікорського
«Агробізнес» з першої футбольної ліги України розірвав угоду з нападником Ігорем Сікорським.
Футболіст раніше їздив до Росії та демонстрував у соцмережах фото з подорожі. У клубі вважають подібне неприпустимим в умовах військової агресії Росії проти України.
«Прикро, але сьогодні футбол – це політика. Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується.
Вищеназваний гравець демонстративною подорожжю до Росії дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя.
В цей час, коли він в екіпіровці нашої команди відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули.
ФК Агробізнес вважає неприпустимим, щоб цей футболіст був гравцем нашого клубу», - говориться в заяві клубу.