Клуб українців Ротаня та Соболя очолив новий тренер
- Сьогодні, 20:49
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Індржік Трпішовський
41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця»
Індржік Трпішовський став головним тренером «Славії», після того як. Про це повідомили на офіційному сайті празького клубу.
41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця». Попереднім наставником клубу з Праги був Ярослав Шилгавий, якого звільнили через незадовільні результати команди у осінній частині чемпіонату.
Нагадаємо, що українець Руслан Ротань, який виступає за «Славію», клуб змінювати не збирається, а майбутнє іншого українця Едуарда Соболя і досі залишається туманним.
Джерело: Футбол 24