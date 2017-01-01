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    Клуб українців Ротаня та Соболя очолив новий тренер

    41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця»
    Індржік Трпішовський став головним тренером «Славії», після того як. Про це повідомили на офіційному сайті празького клубу. 41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця». Попереднім наставником клубу з Праги був Ярослав Шилгавий, якого звільнили через незадовільні результати команди у осінній частині
    • Сьогодні, 20:49
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    Індржік Трпішовський
    Індржік Трпішовський

    41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця»

    Індржік Трпішовський став головним тренером «Славії», після того як. Про це повідомили на офіційному сайті празького клубу.

    41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця». Попереднім наставником клубу з Праги був Ярослав Шилгавий, якого звільнили через незадовільні результати команди у осінній частині чемпіонату.

    Нагадаємо, що українець Руслан Ротань, який виступає за «Славію», клуб змінювати не збирається, а майбутнє іншого українця Едуарда Соболя і досі залишається туманним.

    Джерело: Футбол 24

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