Клуб українців Ротаня та Соболя очолив новий тренер

41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця»

Індржік Трпішовський став головним тренером «Славії», після того як. Про це повідомили на офіційному сайті празького клубу. 41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця». Попереднім наставником клубу з Праги був Ярослав Шилгавий, якого звільнили через незадовільні результати команди у осінній частині



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Індржік Трпішовський

41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця»

Індржік Трпішовський став головним тренером «Славії», після того як. Про це повідомили на офіційному сайті празького клубу.

41-річний фахівець до цього працював у Словані з «Ліберця». Попереднім наставником клубу з Праги був Ярослав Шилгавий, якого звільнили через незадовільні результати команди у осінній частині чемпіонату.

Нагадаємо, що українець Руслан Ротань, який виступає за «Славію», клуб змінювати не збирається, а майбутнє іншого українця Едуарда Соболя і досі залишається туманним.

Джерело: Футбол 24