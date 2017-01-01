Клуб українців у Чехії після першого кола займає третє місце у турнірній таблиці

Едуард Соболь у черговому турі відіграв увесь матч, а Руслан Ротань наразі не грає

«Славія», за яку виступають українські футболісти Руслан Ротань та Едуард Соболь, не зуміла виграти у матчі 15-го туру чемпіонату Чехії. Празька команда на виїзді розійшлася миром з клубом «Яблонець» - 1:1. Соболь провів усі 90 хвилин на полі, а Ротань був відсутній через ушкодження. Після першого кола



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Едуард Соболь у черговому турі відіграв увесь матч, а Руслан Ротань наразі не грає

«Славія», за яку виступають українські футболісти Руслан Ротань та Едуард Соболь, не зуміла виграти у матчі 15-го туру чемпіонату Чехії.

Празька команда на виїзді розійшлася миром з клубом «Яблонець» - 1:1.

Соболь провів усі 90 хвилин на полі, а Ротань був відсутній через ушкодження.

Після першого кола «Славія» займає третє місце у турнірній таблиці, маючи 29 очок. Попереду йде «Сігма», яка має на три бали більше.

Беззаперечним лідером чемпіонату Чехії є «Вікторія» Пльзень, яка за 15 турів не виграла лише одного разу, і сталося це якраз у крайньому матчі. До цього колектив мав 14 перемог у 14-ти зустрічах.

Нагадаємо, раніше Соболь розповів, чому український чемпіонат гірший за чеський.

Додамо, що Ротань отримав диплом тренера.