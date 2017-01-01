Клуб українців у Чехії після першого кола займає третє місце у турнірній таблиці
- Сьогодні, 08:21
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Едуард Соболь у черговому турі відіграв увесь матч, а Руслан Ротань наразі не грає
«Славія», за яку виступають українські футболісти Руслан Ротань та Едуард Соболь, не зуміла виграти у матчі 15-го туру чемпіонату Чехії.
Празька команда на виїзді розійшлася миром з клубом «Яблонець» - 1:1.
Соболь провів усі 90 хвилин на полі, а Ротань був відсутній через ушкодження.
Після першого кола «Славія» займає третє місце у турнірній таблиці, маючи 29 очок. Попереду йде «Сігма», яка має на три бали більше.
Беззаперечним лідером чемпіонату Чехії є «Вікторія» Пльзень, яка за 15 турів не виграла лише одного разу, і сталося це якраз у крайньому матчі. До цього колектив мав 14 перемог у 14-ти зустрічах.
Нагадаємо, раніше Соболь розповів, чому український чемпіонат гірший за чеський.
Додамо, що Ротань отримав диплом тренера.