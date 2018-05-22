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    Клуб українського голкіпера Коваля залишився без головного тренера

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    Кларенс Зеєдорф - Клуб українського голкіпера Коваля залишився без головного тренера
    Кларенс Зеєдорф

    Кларенс Зеєдорф покинув команду

    Головний тренер «Депортиво» Кларенс Зеєдорф покинув команду.

    повідомляє офіційний сайт клубу.

    42-річний фахівець прийняв команду в лютому, але так і не зумів врятувати її від вильоту.

    30-го червня закінчується термін контракту нідерландського наставника, продовжений він не буде.

    За підсумками сезону «Депортиво» зайняв 18-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відставши від рятівного 17-го рядка на 14 очок.

    Нагадаємо, на правах оренди за «Депортиво» виступає воротар «Динамо» Максим Коваль.

    Український голкіпер зіграв 83 хвилини в останньому турі і пропустив два голи в матчі з «Валенсією».

    Раніше повідомлялося, що «Депортиво» не буде викупати контракт Коваля у «Динамо», але пізніше з'явилася інформація, що іспанці хочуть залишити українця на певних умовах.

    Джерело: xsport.ua

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