Клуб Засухи придбав першого в своїй історії іноземця



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Для Арні вільг'яльмссона клуб з Ковалівки буде другим в Україні ФК «Колос»

Трансферна вартість ісландця Вільг’яльмссона – 175 000 євро

Клуб української футбольної Прем’єр-ліги «Колос» із Ковалівки підписав контракт з ісландським атакувальним півоборонцем Арні Вільг’яльмссоном. Угода з ним діятиме до кінця наступного сезону.

Як повідомляють у клубі, це перший в історії «Колоса» іноземний футболіст. За ковалівців Арні виступатиме під 77 номером.

Додамо, що 25-річний футболіст минулий сезон провів в одеському «Чорноморці», але коли той вилетів з УПЛ, покинув команду.

Він вирушив до першої ліги Польщі. Там провів у складі клубу «Термаліка» всього один матч ще у липні. Відтоді лише тричі був у запасі своєї команди.

Футболіста сватали в «Карпати» й «Ворсклу», однак до підписання контракту в жодному з випадків справа не дійшла.

Трансферна вартість Вільг’яльмссона – 175 000 євро.