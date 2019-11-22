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    Клуб Засухи придбав першого в своїй історії іноземця

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    Для Арні вільг'яльмссона клуб з Ковалівки буде другим в Україні - Клуб Засухи придбав першого в своїй історії іноземця
    Для Арні вільг'яльмссона клуб з Ковалівки буде другим в Україні
    ФК «Колос»

    Трансферна вартість ісландця Вільг’яльмссона – 175 000 євро

    Клуб української футбольної Прем’єр-ліги «Колос» із Ковалівки підписав контракт з ісландським атакувальним півоборонцем Арні Вільг’яльмссоном. Угода з ним діятиме до кінця наступного сезону.

    Як повідомляють у клубі, це перший в історії «Колоса» іноземний футболіст. За ковалівців Арні виступатиме під 77 номером.

    Додамо, що 25-річний футболіст минулий сезон провів в одеському «Чорноморці», але коли той вилетів з УПЛ, покинув команду.

    Він вирушив до першої ліги Польщі. Там провів у складі клубу «Термаліка» всього один матч ще у липні. Відтоді лише тричі був у запасі своєї команди.

    Футболіста сватали в «Карпати» й «Ворсклу», однак до підписання контракту в жодному з випадків справа не дійшла.

    Трансферна вартість Вільг’яльмссона – 175 000 євро. 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Чорноморець Арні Вільг'яльмссон ФК «Колос» (Ковалівка)
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