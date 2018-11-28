Клуби можуть підтримати «Олімпік» у питанні недовіри главі Комітету чесної гри



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Франческо Баранка Фото - Federbet

Серед таких клубів, «Динамо» та «Зоря»

Загальні збори клубів-учасників української Прем'єр-ліги відбудуться 6 грудня нинішнього року.

Місце проведення – Київ, у приміщенні Будинку футболу.

На них буде розглядатися ряд ключових питань, серед яких – розширення учасників УПЛ до 16 команд.

До порядку денного включено питання про недовіру до голови Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранки, на підставі листа, який розсилав у клуби й УПЛ донецький «Олімпік».

За інформацією FootBoom, ряд вітчизняних клубів незадоволені роботою італійського фахівця та зовсім не проти змістити Баранку із займаної посади.

З великою часткою ймовірності, «Олімпік» підтримають київське «Динамо» та луганська «Зоря».

Нагадаємо, директор «Олімпіка» обізвав очільника комітету з етики та чесної гри України «бараном».