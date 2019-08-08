Клубові першої української ліги зарахували технічну поразку за неуважність



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«Прикарпаття» почало гру з «Авангардом» голом Романа Барчука Фіона Козак

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Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив застосувати санкції до клубу першої ліги «Авангарду» з Краматорська. Команду з Донеччини покарають технічною поразкою за те, що в матчі з «Прикарпаттям» вийшов незаявлений гравець.

Поєдинок другого туру «Прикарпаття» – «Авангард» завершився нічиєю 2:2, але в уже компенсований арбітром час у складі гостей на полі з'явився незаявлений гравець – Владислав Савін.

Після поєдинку представники «Прикарпаття» поскаржились на суперника в КДК. Офіційного оголошення результатів розслідування від Контрольно-дисциплінарного комітету немає.

Таким чином, отримавши три очка за технічну перемогу, «Прикарпаття» разом з одеським «Чорноморцем» очолили таблицю першої ліги. Лише ці команди після двох турів ідуть без очкових втрат.