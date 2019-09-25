Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч стверджує, що Земля пласка



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Карл Фроч

«Земля пласка, сто відсотків. Немає ніяких доказів викривлення Землі»

42-річний британець Карл Фроч, колишній чемпіон світу з боксу в другій середній вазі, який завершив кар'єру в 2014 році, заявив, що не згоден із загальноприйнятою думкою і вважає Землю плоскою. Фроча не переконали навіть знімки з космосу, які регулярно публікує Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

«Земля пласка, сто відсотків. Немає ніяких доказів викривлення Землі. Це фейкове космічне агентство NASA використовує комп'ютерні зображення, і всі вони відрізняються один від одного. Дивлюся на них і думаю: постійте, це схоже на мультики.

Ось коли хтось на кшталт Річарда Бренсона (британський бізнесмен, що інвестує в космічний туризм) відкриє чартерні рейси і можна буде подивитися на Землю і побачити, як вона викривляється, я повірю, що Земля - куля», - наводить слова Фроча Metro.

Джерело: Чемпионат.com