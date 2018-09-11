  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній чемпіон світу з боксу збирається балотуватися в президенти США

    • Розсилка
    Оскар Де Ла Хойя - Колишній чемпіон світу з боксу збирається балотуватися в президенти США
    Оскар Де Ла Хойя

    Після завершення кар'єри він став займатися промоутерською діяльністю

    Екс-чемпіон світу за версіями WBC, IBF і WBO Оскар Де Ла Хойя може висунути свою кандидатуру в президенти США на виборах 2020 року.

    45-річний колишній боксер підкреслив, що його амбіції на цю посаду дуже серйозні.

    «Після того, як я став професійним боксером, мільйони людей питали мене, чому б мені не представляти їх на виборах. Я налаштований дуже серйозно», - зазначив Де Ла Хойя

    Оскар - олімпійський чемпіон 1992 року.

    На професійному рингу він провів 45 боїв, здобувши 39 перемог (30 з них - нокаутом) і зазнавши шести поразок.

    Після завершення кар'єри став займатися промоутерською діяльністю.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ