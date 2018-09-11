Колишній чемпіон світу з боксу збирається балотуватися в президенти США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оскар Де Ла Хойя

Після завершення кар'єри він став займатися промоутерською діяльністю

Екс-чемпіон світу за версіями WBC, IBF і WBO Оскар Де Ла Хойя може висунути свою кандидатуру в президенти США на виборах 2020 року.

45-річний колишній боксер підкреслив, що його амбіції на цю посаду дуже серйозні.

«Після того, як я став професійним боксером, мільйони людей питали мене, чому б мені не представляти їх на виборах. Я налаштований дуже серйозно», - зазначив Де Ла Хойя

Оскар - олімпійський чемпіон 1992 року.

На професійному рингу він провів 45 боїв, здобувши 39 перемог (30 з них - нокаутом) і зазнавши шести поразок.

Після завершення кар'єри став займатися промоутерською діяльністю.

Джерело: Спорт-Экспресс