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    Колишній форвард «Шахтаря» назвав себе найкращим у російському чемпіонаті

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    Луїс Адріао - Колишній форвард «Шахтаря» назвав себе найкращим у російському чемпіонаті
    Луїс Адріао
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    Такий вибір у голосуванні футболістів зробив бразилець Луїс Адріано

    Колишній бразильський форвард «Шахтаря» Луїс Адріано, який наразі виступає за московський «Спартак», нестандартно підійшов до голосування за найкращого футболіста російського чемпіонату. Він в опитуванні віддав голос самому собі, інформує «Спорт-Экспрес».

    Втім, хитрощі не допомогли бразильцю. Переміг у опитуванні серед футболістів форвард чинних чемпіонів з «Зеніту» Артьом Дзюба.

    Луїс Адріано виступав у складі донецького «Шахтаря» з 2007 по 2015 рік. Зіграв 162 матчі, в яких забив 77 м'ячів.

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