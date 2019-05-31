Колишній форвард «Шахтаря» назвав себе найкращим у російському чемпіонаті



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Луїс Адріао Фейсбук

Такий вибір у голосуванні футболістів зробив бразилець Луїс Адріано

Колишній бразильський форвард «Шахтаря» Луїс Адріано, який наразі виступає за московський «Спартак», нестандартно підійшов до голосування за найкращого футболіста російського чемпіонату. Він в опитуванні віддав голос самому собі, інформує «Спорт-Экспрес».

Втім, хитрощі не допомогли бразильцю. Переміг у опитуванні серед футболістів форвард чинних чемпіонів з «Зеніту» Артьом Дзюба.

Луїс Адріано виступав у складі донецького «Шахтаря» з 2007 по 2015 рік. Зіграв 162 матчі, в яких забив 77 м'ячів.

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