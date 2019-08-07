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    Колишній форвард збірної України залишив іспанський клуб

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    Євген Селезньов - Колишній форвард збірної України залишив іспанський клуб
    Євген Селезньов
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    «Малага» розірвала угоду з Євгеном Селезньовим

    Іспанська «Малага» оголосила про дочасне розірвання угоди з українським форвардом Євгеном Селезньовим.

    Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.

    До «Малаги» 34-річний футболіст перейшов у січні. За цей час він зіграв у 12-ти матчах, в яких не забив жодного м’яча.

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    В Україні Селезньов виступав за «Шахтар» та «Дніпро» з орендою в київському «Арсеналі». Зіграв 58 матчів (11 забитих м’ячів) за національну збірну України.

    Раніше повідомлялося, що Селезньовим цікавилися клуби турецького чемпіонату.

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