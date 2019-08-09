Колишній футболіст «Динамо» перейшов у «Ворсклу»



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Зураб Очіґава змінив обстановку Instagram

Якийсь час цей оборонець вважався реальним претендентом на місце в основі киян

Екс-оборонець київського «Динамо» Зураб Очіґава продовжить кар'єру у «Ворсклі». Контракт розрахований на один рік.

Раніше 24-річний гравець належав «Динамо». За інформацією ЗМІ, Очіґава розірвав контракт з київським клубом.

Зураб Очіґава – вихованець київської школи футболу у ДЮФЛ грав за команду «Лідер» з Петропавлівської Борщагівки (селище в Київській області). Потім перебрався у молодіжний склад тоді ще «Ільїчьовця» з Маріуполя, в складі якого і дебютував у Прем'єр-лізі. Виступав за «Динамо», «Олімпік», СК «Дніпро-1». Запрошувався у молодіжну збірну України.

У минулому сезоні Очіґава виступав на правах оренди за СК «Дніпро-1», в першій лізі він зіграв вісім матчів, забив один м’яч.