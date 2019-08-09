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    Колишній футболіст «Динамо» перейшов у «Ворсклу»

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    Зураб Очіґава змінив обстановку - Колишній футболіст «Динамо» перейшов у «Ворсклу»
    Зураб Очіґава змінив обстановку
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    Якийсь час цей оборонець вважався реальним претендентом на місце в основі киян

    Екс-оборонець київського «Динамо» Зураб Очіґава продовжить кар'єру у «Ворсклі». Контракт розрахований на один рік.

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    Раніше 24-річний гравець належав «Динамо». За інформацією ЗМІ, Очіґава  розірвав контракт з київським клубом.

    Зураб Очіґава – вихованець київської школи футболу у ДЮФЛ грав за команду «Лідер» з Петропавлівської Борщагівки (селище в Київській області). Потім перебрався у молодіжний склад тоді ще «Ільїчьовця» з Маріуполя, в складі якого і дебютував у Прем'єр-лізі. Виступав за «Динамо», «Олімпік», СК «Дніпро-1». Запрошувався у молодіжну збірну України.

    У минулому сезоні Очіґава виступав на правах оренди за СК «Дніпро-1», в першій лізі він зіграв вісім  матчів, забив один м’яч. 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Ворскла СК «Дніпро-1» Зураб Очіґава
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