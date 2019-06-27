Колишній футбольний арбітр чемпіонату України працюватиме в Росії



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Анатолій Жабченко campeones.ua

До матчів російського чемпіонату допустили Анатолія Жабченка

Колишній арбітр чемпіонату України з футболу Анатолій Жабченко обслуговуватиме поєдинки російського чемпіонату. Російська прем’єр-ліга включила його в список суддів чемпіонату, повідомляє «Спорт-Експресс».

Уродженець Сімферополя Жабченко отримав статус арбітра ФІБА 2015 року. До 2017 року працював на матчах чемпіонату України.

ФФУ була вимушена відмовитися від послуг Жабченка під тиском громадськості, оскільки той літав з Криму через Москву на матчі чемпіонату України, маючи російський паспорт.

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