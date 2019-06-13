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    Скандального Вакса визнали найкращим арбітром окупованого Криму

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    Юрій Вакс - Скандального Вакса визнали найкращим арбітром окупованого Криму
    Юрій Вакс
    campeones.ua

    Колишній суддя чемпіонату України обслуговує поєдинки першості Криму

    Так званий футбольний союз окупованого Криму визнав скандального суддю Юрія Вакса найкращим арбітром місцевої першості сезону-2018/19.

    Вакс набув скандальної слави після матчу чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо» 2012 року. Тоді він показав другу жовту картку гравцю «Динамо» Денису Гармашу ніби за вихід на поле без дозволу після надання допомоги, хоча той навіть не залишав поле. Арбітра звинуватили в корупційній залежності від власника «Шахтаря».

    Вакс обслуговував матчі чемпіонату Україну з 2009 по 2017 рік. Літав на матчі УПЛ з окупованого Криму через Москву, вже маючи російський паспорт. Лише під тиском громадськості ФФУ відсторонила Вакса.

    Футбольні клуби Криму не мають права грати в Росії чи міжнародних змаганнях. Натомість на окупованому півострові відбуваються місцеві першості.  

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