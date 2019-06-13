Скандального Вакса визнали найкращим арбітром окупованого Криму



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Юрій Вакс campeones.ua

Колишній суддя чемпіонату України обслуговує поєдинки першості Криму

Так званий футбольний союз окупованого Криму визнав скандального суддю Юрія Вакса найкращим арбітром місцевої першості сезону-2018/19.

Вакс набув скандальної слави після матчу чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо» 2012 року. Тоді він показав другу жовту картку гравцю «Динамо» Денису Гармашу ніби за вихід на поле без дозволу після надання допомоги, хоча той навіть не залишав поле. Арбітра звинуватили в корупційній залежності від власника «Шахтаря».

Вакс обслуговував матчі чемпіонату Україну з 2009 по 2017 рік. Літав на матчі УПЛ з окупованого Криму через Москву, вже маючи російський паспорт. Лише під тиском громадськості ФФУ відсторонила Вакса.

Футбольні клуби Криму не мають права грати в Росії чи міжнародних змаганнях. Натомість на окупованому півострові відбуваються місцеві першості.