Колишній голкіпер збірної України може повернутися в УПЛ
- Вчора, 18:44
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Денис Бойко
В послугах Бойка зацікавлені кілька клубів Прем'єр-ліги України
Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко, а нині гравець турецького «Бешикташа» може перейти в один з клубів УПЛ.
Про це повідомляє турецький портал Fanatiк.
Воротар не має ігрової практики в складі «орлів» і навіть не внесений в заявку команди, а тому клуб хоче позбутися гравця.
ЗМІ пишуть, що в послугах Бойка зацікавлені українські клуби і він вже найближчим часом може повернутися український футбол.
Відзначається, що турки можуть віддати голкіпера в оренду.
Додамо, контракт Бойка з «Бешикташем» розрахований до 2020 року, а в минулому сезоні він на правах оренди грав за іспанську «Малагу».
Джерело: football-ukraine.com