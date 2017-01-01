Колишній голкіпер збірної України може повернутися в УПЛ

В послугах Бойка зацікавлені кілька клубів Прем'єр-ліги України

Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко, а нині гравець турецького «Бешикташа» може перейти в один з клубів УПЛ. Про це повідомляє турецький портал Fanatiк. Воротар не має ігрової практики в складі «орлів» і навіть не внесений в заявку команди, а тому клуб хоче позбутися гравця. ЗМІ пишуть, що в послугах Бойка



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Денис Бойко

В послугах Бойка зацікавлені кілька клубів Прем'єр-ліги України

Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко, а нині гравець турецького «Бешикташа» може перейти в один з клубів УПЛ.

Про це повідомляє турецький портал Fanatiк.

Воротар не має ігрової практики в складі «орлів» і навіть не внесений в заявку команди, а тому клуб хоче позбутися гравця.

ЗМІ пишуть, що в послугах Бойка зацікавлені українські клуби і він вже найближчим часом може повернутися український футбол.

Відзначається, що турки можуть віддати голкіпера в оренду.

Додамо, контракт Бойка з «Бешикташем» розрахований до 2020 року, а в минулому сезоні він на правах оренди грав за іспанську «Малагу».

Джерело: football-ukraine.com