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    Колишній голкіпер збірної України може повернутися в УПЛ

    В послугах Бойка зацікавлені кілька клубів Прем'єр-ліги України
    Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко, а нині гравець турецького «Бешикташа» може перейти в один з клубів УПЛ. Про це повідомляє турецький портал Fanatiк. Воротар не має ігрової практики в складі «орлів» і навіть не внесений в заявку команди, а тому клуб хоче позбутися гравця. ЗМІ пишуть, що в послугах Бойка
    • Вчора, 18:44
    • Розсилка
    Денис Бойко
    Денис Бойко

    В послугах Бойка зацікавлені кілька клубів Прем'єр-ліги України

    Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко, а нині гравець турецького «Бешикташа» може перейти в один з клубів УПЛ.

    Про це повідомляє турецький портал Fanatiк.

    Воротар не має ігрової практики в складі «орлів» і навіть не внесений в заявку команди, а тому клуб хоче позбутися гравця.

    ЗМІ пишуть, що в послугах Бойка зацікавлені українські клуби і він вже найближчим часом може повернутися український футбол.

    Відзначається, що турки можуть віддати голкіпера в оренду.

    Додамо, контракт Бойка з «Бешикташем» розрахований до 2020 року, а в минулому сезоні він на правах оренди грав за іспанську «Малагу».

    Джерело: football-ukraine.com

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