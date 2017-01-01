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    Колишній головний тренер «Металіста» очолив «Геліос»

    Деталі угоди не уточнюються
    Першоліговий «Геліос» призначив на посаду головного тренера українського фахівця Ігоря Рахаєва. На посаді головного тренера Рахаєв змінить Сергія Сізіхіна, якого відправили у відставку з цієї посади на початку грудня. Деталі угоди не уточнюються. Колишній тренер «Металіста» був не єдиним варіантом, який розглядався
    • Вчора, 17:03
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    Ігор Рахаєв (зліва). Фото: Sportarena
    Ігор Рахаєв (зліва). Фото: Sportarena

    Деталі угоди не уточнюються

    Першоліговий «Геліос» призначив на посаду головного тренера українського фахівця Ігоря Рахаєва.

    На посаді головного тренера Рахаєв змінить Сергія Сізіхіна, якого відправили у відставку з цієї посади на початку грудня.

    Деталі угоди не уточнюються.

    Колишній тренер «Металіста» був не єдиним варіантом, який розглядався керівництвом харківського клубу.

    П'ятого грудня повідомляла про можливе призначення на цю посаду Максима Калиниченка.

    Останнім клубом Рахаєва був казахстанський «Актобе», який він покинув в квітні цього року.

    Після відходу з «Металіста» 44-річний фахівець також працював в молдовській «Зорі», з якою виграв Кубок країни.

    «Геліос» закінчив першу частину чемпіонату на шостому місці в турнірній таблиці Першої ліги, набравши в 22 турах 40 очок.

    Джерело: sportarena.com

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