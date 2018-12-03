Колишній головний тренер «Олімпіка» може очолити «Зорю» або «Маріуполь»



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Роман Санжар

Санжар покинув «Олімпік» на початку жовтня

Колишній головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар має два варіанти для продовження кар'єри.

Він може очолити «Зорю» або «Маріуполь».

Юрій Вернидуб може покинути «Зорю», щоб взяти паузу у тренерській діяльності.

«Маріуполь» може розлучитися з Олександром Бабичем, так як його доля в клубі поки під питанням.

Санжар покинув «Олімпік» на початку жовтня.

Роман Санжар очолив «Олімпік» у квітні 2013 року, через рік він вивів команду у Прем'єр-лігу, де зміг не тільки закріпитися, а й поступово домагатися прогресу.

У своєму дебютному сезоні в УПЛ донеччани дійшли до півфіналу Кубка України, а навесні 2017 року «Олімпік» під керівництвом Санжара завоював історичну путівку у єврокубки, посівши четверте місце у чемпіонаті.

На чолі «Олімпіка» Роман Санжар провів 177 матчів (з них 125 – в УПЛ), добув 61 перемогу при 47 нічиїх і 69 поразках. Команда забила 192 голи, а пропустила 248 м'ячів.

Джерело: Динамомания