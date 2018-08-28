Колишній гравець баскетбольного клубу «Донецьк» увійшов до тренерського штабу «Сан-Антоніо»



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Даріус Сонгайла

Литовський баскетболіст відіграв вісім сезонів у заокеанській лізі

Колишній форвард БК «Донецьк» Даріус Сонгайла пішов на підвищення.

Гравець, який виступав у складі українського клубу в сезоні 2012/2013, увійшов до тренерського штабу клубу НБА «Сан-Антоніо», інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Литовський баскетболіст відіграв вісім сезонів у заокеанській лізі, де з 2003 по 2011 роки захищав кольори «Сакраменто», «Чикаго», «Вашингтону», «Нового Орлеану» та «Філадельфії».

У сезоні, коли Сонгайла виступав у донецькому клубі, його команда посіла шосте місце у регулярному чемпіонаті, поступившись у першому раунді плей-офф маріупольскому «Азовмашу» (1:4).

Після завершення професійної кар’єри Сонгайла розпочав тренерську діяльність, і з 2015 року працював асистентом головного тренера у «Жальгірісі».