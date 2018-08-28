  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній гравець баскетбольного клубу «Донецьк» увійшов до тренерського штабу «Сан-Антоніо»

    • Розсилка
    Даріус Сонгайла - Колишній гравець баскетбольного клубу «Донецьк» увійшов до тренерського штабу «Сан-Антоніо»
    Даріус Сонгайла

    Литовський баскетболіст відіграв вісім сезонів у заокеанській лізі

    Колишній форвард БК «Донецьк» Даріус Сонгайла пішов на підвищення.

    Гравець, який виступав у складі українського клубу в сезоні 2012/2013, увійшов до тренерського штабу клубу НБА «Сан-Антоніо», інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Литовський баскетболіст відіграв вісім сезонів у заокеанській лізі, де з 2003 по 2011 роки захищав кольори «Сакраменто», «Чикаго», «Вашингтону», «Нового Орлеану» та «Філадельфії».

    У сезоні, коли Сонгайла виступав у донецькому клубі, його команда посіла шосте місце у регулярному чемпіонаті, поступившись у першому раунді плей-офф маріупольскому «Азовмашу» (1:4).

    Після завершення професійної кар’єри Сонгайла розпочав тренерську діяльність, і з 2015 року працював асистентом головного тренера у «Жальгірісі».

    чемпіонат України баскетбол НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ