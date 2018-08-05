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    Колишній гравець «Динамо» перейшов у чемпіонат США

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    Колишній гравець «Динамо» перейшов у чемпіонат США

    Даніло Сілва наступний рік проведе у клубі «Лос-Анджелес»

    Екс-захисник «Динамо» Даніло Сілва підписав контракт з командою Боба Бредлі.

    31-річний футболіст підписав з «Лос-Анджелесом» контракт на один сезон.

    Він виступатиме за нову команду на правах оренди з «Інтернасьйоналя».

    Гравцем «Динамо» Сілва був у період з 2010 по 2017 рік. За цей час зіграв за київську команду 154 матчі у чемпіонаті України, передає tribuna.com.

    Нагадаємо, коментатор телеканалів «Футбол 1 / 2» Віктор Вацко розповідав про те, що перед Євро-2016 могли прийняти українське громадянство футболісти «Динамо» Даніло Сілва та Жуніор Мораес.

    «Але на той момент не було «вищої волі нашого командного футбольного керівництва»», - казав свого часу Вацко.

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