Колишній гравець «Динамо» перейшов у чемпіонат США



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Даніло Сілва наступний рік проведе у клубі «Лос-Анджелес»

Екс-захисник «Динамо» Даніло Сілва підписав контракт з командою Боба Бредлі.

31-річний футболіст підписав з «Лос-Анджелесом» контракт на один сезон.

Він виступатиме за нову команду на правах оренди з «Інтернасьйоналя».

Гравцем «Динамо» Сілва був у період з 2010 по 2017 рік. За цей час зіграв за київську команду 154 матчі у чемпіонаті України, передає tribuna.com.

Нагадаємо, коментатор телеканалів «Футбол 1 / 2» Віктор Вацко розповідав про те, що перед Євро-2016 могли прийняти українське громадянство футболісти «Динамо» Даніло Сілва та Жуніор Мораес.

«Але на той момент не було «вищої волі нашого командного футбольного керівництва»», - казав свого часу Вацко.