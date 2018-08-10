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    Колишній гравець «Динамо» та «Ворскли» гратиме у чемпіонаті Київської області

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    Фото Романа Мальчевського - Колишній гравець «Динамо» та «Ворскли» гратиме у чемпіонаті Київської області
    Фото Романа Мальчевського

    Гаррісон Омоко гратиме за «Патріот»

    Нігерійський захисник Гаррісон Омоко повертається у чемпіонат Київської області.

    Екс-футболіст київського «Динамо», полтавської «Ворскли», луцької «Волині», сімферопольської «Таврії» та луганської «Зорі» проходить підготовку до другого кола чемпіонату у складі «Патріота».

    Очікується, що команда Баришівського району внесе 36-річного захисника, попереднім клубом якого був «Арсенал-Київщина», до своєї заявки.

    Окрім того, відомо, що «Патріот» планував залучити до свого складу ще одного зіркового нігерійця – Еммануеля Окодуву.

    Проте, нападник вирішив залишитися у «Соколі», за який, до речі, свого часу виступав й Омоко.

    Джерело: Footboom

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