Колишній гравець «Динамо» та «Ворскли» гратиме у чемпіонаті Київської області



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Фото Романа Мальчевського

Гаррісон Омоко гратиме за «Патріот»

Нігерійський захисник Гаррісон Омоко повертається у чемпіонат Київської області.

Екс-футболіст київського «Динамо», полтавської «Ворскли», луцької «Волині», сімферопольської «Таврії» та луганської «Зорі» проходить підготовку до другого кола чемпіонату у складі «Патріота».

Очікується, що команда Баришівського району внесе 36-річного захисника, попереднім клубом якого був «Арсенал-Київщина», до своєї заявки.

Окрім того, відомо, що «Патріот» планував залучити до свого складу ще одного зіркового нігерійця – Еммануеля Окодуву.

Проте, нападник вирішив залишитися у «Соколі», за який, до речі, свого часу виступав й Омоко.

Джерело: Footboom